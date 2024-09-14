Скриптонит отменил свои концерты из-за заболевания связок

Рэпер Адиль Выступающий под псевдонимом Скрипонит объявил поклонникам об отмене всех своих концертов до конца года. Об этом исполнитель написал на своей странице в Instagram, передаёт BaigeNews.kz.

Рэпер признался, что заболел.

"В связи с заболеванием голосовых связок, я принял непростое для себя решение отменить все сольные концерты до конца этого года. Относясь с ответственностью к уровню живых выступлений, я прошел первый курс лечения, но после недавнего выступления в Казахстане, стало ясно, что выступать не восстановившись полностью, не совсем разумно и врачи настаивают на полном курсе лечения и реабилитации. Мы работаем над переносами, обновленные даты появятся в ближайшее время, вместе с графиком на следующий год. Спасибо за понимание", — написал Скриптонит.