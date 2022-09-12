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  • Скрипача-виртуоза Марата Бисенгалиева наградили орденом "Барыс" III степени
ortcom.kz Сегодня, 11:23
121
Фото: ortcom.kz

Скрипача-виртуоза Марата Бисенгалиева наградили орденом "Барыс" III степени

Заслуженный деятель Казахстана, скрипач-виртуоз Марат Бисенгалиев был награжден орденом "Барыс" III степени, передает BaigeNews.kz. Соответствующий указ подписал президент Касым-Жомарт Токаев. А награду вручал министр культуры и спорта Даурен Абаев.

"Марата Саметовича знают и ценят миллионы любителей музыки во всем мире. Своим мастерством вы покорили лучшие площадки США, Европы и Азии. Эта высокая награда является еще одним доказательством ваших высоких заслуг и всеобщего признания", - сказал Абаев.

Марат Бисенгалиев является профессором Бирмингемской консерватории, одним из директоров Альянса оркестров Азиатско-тихоокеанского региона AAPRO.

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#награждение #орден "Барыс" #музыка
Сегодня, 11:23
121
Журналист

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