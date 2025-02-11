Скрининг на выявление гепатитов В и С внедрят в Казахстан
Его должны будут пройти все граждане старше 18 лет.
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В Казахстане для снижения заболеваемости вирусными гепатитами планируют провести тотальный скрининг на выявление гепатитов В и С среди граждан старше 18 лет, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Минздрав.
Итоги пилотной программы по раннему выявлению инфицирования, а также дальнейшие мероприятия для снижения заболеваемости гепатитом в стране обсудили министр здравоохранения Акмарал Альназарова и директор Фонда Центра анализа заболеваний (CDAF) доктор Хоми Разави.
Одной из основных целей программы ВОЗ по элиминации вирусных гепатитов до 2030 года является своевременная их диагностика.
Из-за того, что вирусные гепатиты В и С в основном протекают скрыто (бессимптомно), в 65% случаев они заканчиваются развитием цирроза или рака печени, что приводит к смертности и инвалидизации инфицированного населения. Поэтому важно обеспечить выявление и лечение носителей инфекции на ранних стадиях.
По результатам пилотной программы принято решение начать в Казахстане тотальный скрининг на выявление вирусных гепатитов В и С среди лиц старше 18 лет с помощью эффективных диагностических решений.
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