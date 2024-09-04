Скотское обращение: депутат возмутилась неправильным захоронением животных

Депутат Мажилиса Ажар Сагандыкова заявила, что казахстанцы не выполняют правила захоронения мертвого скота, передаёт BaigeNews.

"Вместо капитального скотомогильника это либо обычная яма в земле, либо зарытая в землю старая цистерна, куда сваливаются трупы животных. Что касается сжигания в ямах, то для сжигания одной коровы нужно не менее одной машины дров. И при этом дым, гарь и зловоние от горящего трупа распространяется по округе. Кроме того, территории, ушедшие под скотомогильники, на несколько лет становятся не пригодными для пастбищ и сенокосов. А у нас и так много сельчан страдает именно нехваткой пастбищных и сенокосных угодий", - сказала она.

По ее словам, в некоторых районах страны в этом году толщина снежного покрова доходила до трех метров, из-за этого пало большое количество скота. Беда затронула и области, пострадавшие от паводков.

"Одно дело, когда происходит разовый падеж скота. Одна-две коровы или лошади еще можно сжечь в яме дровами или закопать в земле, даже вопреки правилам. Но что делать если происходит массовый падеж, как в этом году? Куда девать десятки или даже сотни мертвых туш? Достаточно ли в стране скотомогильников? Не является ли сама концепция скотомогильников архаизмом?", - добавила она.

Для улучшения ситуации в стране по утилизации, уничтожения биологических отходов депутат предложила министерству сельского хозяйства несколько шагов.