Крупный рогатый скот увяз в грязи вблизи города Шалкар в Актюбинской области. На помощь животным пришли спасатели, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.

ЧП произошло в двух километрах от населённого пункта. В экстренные службы о случившемся сообщил местный житель.

"Скот находился в критическом положении, самостоятельно выбраться не мог. Мы оперативно с помощью специального снаряжения вытащили животных живыми и невредимыми и возвратили их владельцу", — сообщили спасатели.

Ранее полицейский спас лошадей, которые не смогли выбраться из реки Бала Кобда в Актюбинской области.