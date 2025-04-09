  • 9 Апреля, 20:23
  • BAIGENEWS

Скот спасли из грязи в Актюбинской области

Подробности сообщили в МЧС.

Сегодня, 18:54
АВТОР
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МЧС РК Сегодня, 18:54
Сегодня, 18:54
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Фото: МЧС РК

Крупный рогатый скот увяз в грязи вблизи города Шалкар в Актюбинской области. На помощь животным пришли спасатели, передаёт BaigeNews.kz со  ссылкой на МЧС РК.

ЧП произошло в двух километрах от населённого пункта. В экстренные службы о случившемся сообщил местный житель.

"Скот находился в критическом положении, самостоятельно выбраться не мог. Мы оперативно с помощью специального снаряжения вытащили животных живыми и невредимыми и возвратили их владельцу", — сообщили спасатели.

Ранее полицейский спас лошадей, которые не смогли выбраться из реки Бала Кобда в Актюбинской области.

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