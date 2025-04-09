Скот спасли из грязи в Актюбинской области
Подробности сообщили в МЧС.
Сегодня, 18:54
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Сегодня, 18:54Сегодня, 18:54
131Фото: МЧС РК
Крупный рогатый скот увяз в грязи вблизи города Шалкар в Актюбинской области. На помощь животным пришли спасатели, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.
ЧП произошло в двух километрах от населённого пункта. В экстренные службы о случившемся сообщил местный житель.
"Скот находился в критическом положении, самостоятельно выбраться не мог. Мы оперативно с помощью специального снаряжения вытащили животных живыми и невредимыми и возвратили их владельцу", — сообщили спасатели.
Ранее полицейский спас лошадей, которые не смогли выбраться из реки Бала Кобда в Актюбинской области.
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