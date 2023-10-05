Скоростной интернет должен появиться в сельских школах в течение полгода в Казахстане

Ускорить темпы цифровизации образовательного процесса призвал президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

В своём выступлении президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отметил, что в стране есть сильные школы, которые могут конкурировать с авторитетными учебными заведениями во всём мире, но в них обучается только сотая доля детей.

"Цифровые решения позволяют быстро и эффективно масштабировать передовой педагогический опыт. С их помощью даже школьников в самых отдалённых районах можно обеспечить материалами и уроками от лучших учителей страны и мира. Поэтому крайне важно решить проблемы с доступом к скоростному интернету во всех селах нашей страны. Это срочная задача, стоящая перед правительством", - сказал Касым-Жомарт Токваев.

Он отметил, что обеспечение сельских школ скоростным интернетом – ответственность и Министерства цифрового развития, и акимов регионов. Глава государства пообещал проверить исполнение данного поручения через полгода.

"В целом, нам предстоит масштабная цифровая трансформация системы образования, чтобы вывести её на качественно новый уровень. В первую очередь, нужно до 2027 года провести скоростной интернет во все школы, где его ещё нет. При этом в каждой из них должна быть развернута соответствующая локальная сеть", - сказал президент.

Глава государства подчеркнул, что решению этой задачи будет способствовать национальный проект "Доступный интернет".

"Нужно обеспечить всех школьников доступом к продвинутым цифровым платформам с качественным обучающим контентом, в том числе электронными учебниками. Все материалы при этом должны пройти тщательную отраслевую экспертизу. В этой связи обращаюсь и к благотворителям: нужно помочь, в первую очередь, сельским школам. Немаловажно обучить педагогов основным цифровым компетенциям. Каждый учитель должен не только хорошо знать свой предмет, но и ориентироваться в современных технологиях, которые открывают широкие горизонты возможностей", - сказал Касым-Жомарт Токаев.

Президент страны отметил, что использование цифровых решений в учебном процессе – это уже норма.