Скоро в Алматинской области будут подписаны соглашения по строительству АЭС - Бектенов
Сегодня, 11:21
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Сегодня, 11:21Сегодня, 11:21
38Фото: gov.kz
Правительство готовится определиться с местами строительства еще двух АЭС, заявил премьер министр Олжас Бектенов в ходе расширенного заседания правительства, передаёт BaigeNews.kz.
"В ближайшее время заключим необходимые соглашения по строительству первой АЭС в Алматинской области. Завершается анализ регионов для определения возможных мест строительства второй и третьей АЭС", - сказал он.
Напомним, в Астане под председательством Главы государства Касым-Жомарта Токаева началось расширенное заседание правительства. Касым-Жомарт Токаев, открывая заседание, отметил, что об эффективности Правительства и акимов выводы будут сделаны по результатам развития экономики.
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