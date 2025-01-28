Правительство готовится определиться с местами строительства еще двух АЭС, заявил премьер министр Олжас Бектенов в ходе расширенного заседания правительства, передаёт BaigeNews.kz.

"В ближайшее время заключим необходимые соглашения по строительству первой АЭС в Алматинской области. Завершается анализ регионов для определения возможных мест строительства второй и третьей АЭС", - сказал он.

Напомним, в Астане под председательством Главы государства Касым-Жомарта Токаева началось расширенное заседание правительства. Касым-Жомарт Токаев, открывая заседание, отметил, что об эффективности Правительства и акимов выводы будут сделаны по результатам развития экономики.