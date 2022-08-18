Скоро учебный год: канцтовары в Туркестане подорожали в полтора раза, в Казахстане – на 12 процентов

Фото: BaigeNews.kz

Канцелярские товары в июле подорожали на 12 процентов за год, сообщает BaigeNews.kz со ссылкой на Energyprom.kz

Причем в Туркестанской области канцтовары подорожали в полтора раза, в Атырауской - почти на треть.

Заметно цены выросли также в Акмолинской (14,7 процента) области и в Алматы (14,5 процента).

Наименьший годовой рост цен был зафиксирован в Жамбылской области: на 1,2 процента.

К примеру, цены на альбомы для рисования выросли на 14,1 процента за год, шариковые ручки подорожали на 13,2 процента, наборы цветных карандашей — на 12,1 процента, тетради — на 12 процентов, бумага формата А4 — на 10,6 процента.

В целом в июле текущего года цены на услуги образования увеличились на 11,5 процента. В том числе услуги дошкольного образования подорожали на 7,1 процента за год, среднего — на 6,8 процента, профессионального среднего — на 11,7 процента, высшего — на 17,7 процента, образования для взрослых — на 10,7 процента.

В региональном разрезе наибольший рост цен на услуги образования наблюдался в Атырауской – в полтора раза, Павлодарской (на 19,4 процента) и Восточно-Казахстанской (на 19,1 процента) областях.