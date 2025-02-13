В Казахстане активно обсуждаются изменения в налоговой системе. Власти предлагают ввести три уровня НДС: 16%, 10% и 0%, в зависимости от категории товаров и услуг. О возможных нововведениях и их последствиях рассказала генеральный директор ТОО "Fortune Partners", руководитель школы налогового права MNU Дана Токмурзина. Подробнее – в материале BaigeNews.kz.

По словам эксперта, могут ожидаться корректировки в расчете налогов на имущество и транспорт. Сегодня эти налоги не учитывают рыночную стоимость, из-за чего остаются относительно низкими.

Также Токмурзина отметила, что в этом году возможно увеличение налоговой базы, что приведет к росту поступлений в бюджет.

"Важное изменение может коснуться налога на добавленную стоимость (НДС). Если произойдет его повышение и снижение порога уплаты, большее количество компаний станет плательщиками НДС. При этом планируется внедрение механизма зачета, который увеличит собираемость налога в бюджет. Но это может спровоцировать рост инфляции и увеличение себестоимости товаров и услуг", - поделилась Токмурзина.

Эксперт отметила, что дополнительно могут увеличить налоги на предметы роскоши. Это может быть направлено на перераспределение налоговой нагрузки в пользу более состоятельных граждан, что соответствует международной практике и рекомендациям ОЭСР и Всемирного банка.

"Грядущие изменения могут повлиять и на систему налогового контроля. В случае упрощения доступа к банковской тайне можно ожидать усиления камерального контроля и роста числа проверок. Это приведет к увеличению налоговых отчислений для предпринимателей и компаний, которые раньше платили минимальные налоги", - пояснила Токмурзина.

Однако одновременно рассматривается возможность снижения налоговой нагрузки на работодателей, что может компенсировать рост себестоимости продукции и услуг в ряде отраслей.

"Судя по текущим обсуждениям, налоговые послабления для малого и среднего бизнеса, в частности, розничный налог, сохранятся. Это позволит предпринимателям, работающим с населением, продолжать деятельность без значительного увеличения налоговой нагрузки. Возможны также изменения в системе социального налогообложения. Один из вариантов – введение единого платежа для работодателей, но это не должно коснуться физических лиц напрямую. Повышение налогов на предметы роскоши, напротив, может отразиться на гражданах, обладающих дорогими активами", - рассказала спикер.

По мнению Даны Токмурзиной, окончательных решений по реформе еще нет. Законопроект должен пройти обсуждение в Парламенте, получить одобрение, быть подписан главой государства и вступить в силу.

"Скорее всего, будет предусмотрен переходный период, чтобы бизнес и граждане смогли адаптироваться к новым условиям", - подытожила Токмурзина.

Таким образом, изменения в налоговой системе Казахстана в 2025 году могут затронуть как компании, так и физических лиц. Однако пока остается открытым вопрос о конкретных параметрах реформ и сроках их реализации.