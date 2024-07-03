Скорая въехала в летнее кафе в Алматы
Сегодня, 18:16
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Сегодня, 18:16Сегодня, 18:16
93Фото: baigenews.kz
Машина "скорой помощи" попала в ДТП в Алматы. Карета въехала в ограждение летней террасы одного из ресторанов, передаёт BaigeNews.kz.
Как сообщили в дежурной части ДП, дорожно-транспортное происшествие случилось в 16:10 в Бостандыкском районе.
"Водитель "скорой помощи" следовал по улице Шишкина в северном направлении и допустил столкновение с двумя транспортными средствами марки Toyota и Hyundai. Далее он наехал на препятствие - ограждение летней террасы ресторана", - сообщили в полиции.
Обошлось без пострадавших.
В обстоятельствах аварии разбираются сотрудники Управления полиции Бостандыкского района.