Скорая въехала в летнее кафе в Алматы

Машина "скорой помощи" попала в ДТП в Алматы. Карета въехала в ограждение летней террасы одного из ресторанов, передаёт BaigeNews.kz.

Как сообщили в дежурной части ДП, дорожно-транспортное происшествие случилось в 16:10 в Бостандыкском районе.

"Водитель "скорой помощи" следовал по улице Шишкина в северном направлении и допустил столкновение с двумя транспортными средствами марки Toyota и Hyundai. Далее он наехал на препятствие - ограждение летней террасы ресторана", - сообщили в полиции.

Обошлось без пострадавших.

В обстоятельствах аварии разбираются сотрудники Управления полиции Бостандыкского района.