  • 8 Апреля, 13:50
  • BAIGENEWS

"Скорая" увязла в грязи в Жезказгане

Сотрудники МЧС пришли на помощь застрявшей карете скорой помощи.

Сегодня, 12:27
АВТОР
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Кадр видео Сегодня, 12:27
Сегодня, 12:27
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Фото: Кадр видео

В Жезказгане по улице Майлина в грязевой массе застряла машина скорой помощи, передает BaigeNews.kz.

Прибывшие спасатели МЧС отбуксировали автомобиль на очищенный участок дороги.

"Подобные оперативные действия помогают обеспечивать бесперебойную работу экстренных служб в сложных погодных условиях", - говорится в сообщении МЧС.

Ранее мы писали о том, как внедорожник с пассажирами на сутки застрял в грязи в Улытау.

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