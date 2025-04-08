"Скорая" увязла в грязи в Жезказгане
Сотрудники МЧС пришли на помощь застрявшей карете скорой помощи.
Сегодня, 12:27
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Сегодня, 12:27Сегодня, 12:27
114Фото: Кадр видео
В Жезказгане по улице Майлина в грязевой массе застряла машина скорой помощи, передает BaigeNews.kz.
Прибывшие спасатели МЧС отбуксировали автомобиль на очищенный участок дороги.
"Подобные оперативные действия помогают обеспечивать бесперебойную работу экстренных служб в сложных погодных условиях", - говорится в сообщении МЧС.
Ранее мы писали о том, как внедорожник с пассажирами на сутки застрял в грязи в Улытау.