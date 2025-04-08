В Жезказгане по улице Майлина в грязевой массе застряла машина скорой помощи, передает BaigeNews.kz.

Прибывшие спасатели МЧС отбуксировали автомобиль на очищенный участок дороги.

"Подобные оперативные действия помогают обеспечивать бесперебойную работу экстренных служб в сложных погодных условиях", - говорится в сообщении МЧС.

Ранее мы писали о том, как внедорожник с пассажирами на сутки застрял в грязи в Улытау.