В Кокшетау продолжается пилотный проект по тестированию мобильного комплекса, который фиксирует нарушения правил дорожного движения, передаёт BaigeNews.kz.

Установленная на автомобиле скорой медицинской помощи система за первый месяц работы выявила более 8 тыс потенциальных нарушений.

"Полученные данные помогают анализировать текущую дорожную обстановку, выявлять проблемные участки и разрабатывать превентивные меры для повышения безопасности на дорогах и формирования культуры ответственного вождения", - говорится в сообщении Sergek Group.

По словам Евгения Ким, CEO компании Sergek Group, которая занимается созданием технологий безопасности, система не только фиксирует нарушения, но и способствует улучшению водительской дисциплины. Он отметил, что важным результатом внедрения таких технологий является не только снижение числа штрафов, но и предотвращение дорожно-транспортных происшествий.

"Нам бы хотелось, чтобы уступить дорогу скорой помощи стало привычным поведением для водителей", — добавил Ким.

Мобильный аппаратно-программный комплекс Sergek Patrol, установленный на машине скорой помощи, оснащен искусственным интеллектом (AI), передовыми камерами и радаром для автоматической фиксации нарушений. Он способен работать в любых условиях, включая ночное время и сложные погодные условия, и фиксировать нарушения даже при отсутствии связи.