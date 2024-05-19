  • 20 Мая, 12:47
  • BAIGENEWS

Скорая столкнулась с легковым авто в Атырау

Вчера, 23:11
АВТОР
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gkhsp.kz Вчера, 23:11
Вчера, 23:11
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Фото: gkhsp.kz

В Атырау столкнулись карета скорой помощи и легковой автомобиль, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на управление полиции города.

ДТП произошло 19 мая около 10:30 на трассе Атырау – Индер в районе села Акжар.

"Водитель автомобиля "УАЗ" 1968 года рождения при повороте налево совершил столкновение с автомобилем марки Mercedes под управлением водителя 1980 года рождения, двигавшимся по дороге в противоположном направлении", – сообщили в полиции.

В результате ДТП пострадал 70-летний пассажир автомобиля Mercedes, он доставлен в областную больницу.

 
 
 
 
 
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Публикация от Атырау Қаласы Полиция Басқармасы (@police_atyrau.06)

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