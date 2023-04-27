"Скорая" с пациенткой попала в ДТП в Павлодаре

Карета скорой помощи с пациенткой попала в ДТП в Павлодаре, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Pavlodarnews.kz.

"Скорая" столкнулась с легковым автомобилем на перекрёстке Сатпаева и Горького. Как рассказали на областной станции скорой помощи, реанимобиль ехал на зелёный сигнал светофора. В результате ДТП пострадал врач службы "103".

"Бригада скорой помощи отрабатывала срочный вызов – медики везли в городскую больницу 81-летнюю женщину, которая упала на автобусной остановке и получила серьёзные травмы. На перекрестке улиц Сатпаева и Горького в реанимобиль врезалась легковая машина", – сообщили на станции.

На место аварии направили другую бригаду, чтобы оперативно доставить пациентку в больницу. Помощь понадобилась и врачу скорой помощи, она проходит медицинское обследование.

По информации областного департамента полиции, авария произошла 26 апреля около 13:40. По данному факту проводится проверка.