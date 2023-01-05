Скорая с новорождённым, подключённым к ИВЛ, слетела в кювет близ Караганды

Фото: пресс-служба ДЧС Карагандинской области

Операцию по спасению новорождённого, подключённого к аппарату ИВЛ, провели в Караганде. Скорая, которая везла ребёнка в больницу, слетела в кювет, передаёт BaigeNews.kz.

ДТП произошло в полночь в двух километрах от посёлка Дубовка.

"Прибыв к месту в условиях плохой видимости, сильной метели и гололёда, спасатели обнаружили в карете скорой помощи новорождённого, подключённого к аппарату ИВЛ. Эвакуировать его без спецтехники было невозможно. Вытащить машину "скорой" на дорогу тоже не получалось, потому что она находилась на расстоянии более 20 метров от полотна", - сообщили в ДЧС Карагандинской области.

По словам водителя скорой, топлива у него был минимум, ситуация требовала немедленных решений.

"Спасатели доставили на место аварии ГСМ и тёплые вещи, оперативно расчистили путь, чтобы без потери времени перенести ребёнка в карету скорой помощи, приехавшую из Караганды. Без аппарата ИВЛ ребёнка больше 30 секунд держать было нельзя", - уточнили в ДЧС.

Спасатели быстро перенесли младенца в машину, его госпитализировали в Караганду.

В ДЧС уточнили, что ребёнок родился недоношенным. Его мать оставили в роддоме Шахтинска.