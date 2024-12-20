В Костанае избили фельдшера скорой помощи, прибывшего по вызову, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на КТК.

Нападение совершили дочери пенсионерки, к которой по вызову приехала скорая помощь. Медики безуспешно пытались реанимировать пациентку. А когда констатировали её смерть, их избили родственницы.

"По прибытии бригаду встречали две дочери пациентки. Уже были заведомо агрессивно настроены. Во время оказания помощи пациентке произошла остановка сердечно-дыхательной деятельности. И бригада немедленно приступила к реанимационным пособиям. Во время реанимационных пособий также поступали угрозы, нецензурная брань и угрозы расправы в случае неуспеха. В принципе, всё так и случилось", – рассказал и. о. главного врача Костанайской областной станции СНМП Давид Саркисян.

Несмотря на действия медиков, 73-летняя пенсионерка скончалась. После чего дочери накинулись на бригаду с кулаками. Досталось даже водителю. Но больше всех пострадала 24-летняя фельдшер. По словам медиков, её таскали за волосы, пинали и били. На шум выбежали соседи, они-то и вызвали полицию. Сейчас девушка с травмой живота и сотрясением в больнице. А нападавшие женщины – под следствием.

По данным ДП Костанайской области, по данному факту проводится расследование по статье УК РК "Побои". Назначена судебно-медицинская экспертиза.

В последние годы нападения на сотрудников скорой помощи периодически происходят в разных городах Казахстана.