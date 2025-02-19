Скорая помощь для бездомных животных появилась в Алматы
В акимате сообщили подробности.
Сегодня, 17:53
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Сегодня, 17:53Сегодня, 17:53
132Фото: акимат Алматы
В Алматы начала работать служба скорой ветеринарной помощи для безнадзорных и бродячих животных, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на акимат города.
Инициатива направлена на быстрое реагирование в критических ситуациях и транспортировку пострадавших животных в клиники.
Созданы две специализированные бригады с необходимым оборудованием. Для транспортировки используют грузовые машины с клетками, носилками.
Вызывать скорую ветеринарную помощь нужно в следующих случаях:
* Тяжёлые травмы: ДТП, падения;
* Отравления;
* Укусы: опасность осложнений и инфекций;
* Острые состояния: коллапс, сердечно-сосудистая недостаточность, проблемы с дыханием.
Вызвать скорую ветеринарную помощь можно через единый номер 109.
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