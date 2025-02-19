В Алматы начала работать служба скорой ветеринарной помощи для безнадзорных и бродячих животных, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на акимат города.

Инициатива направлена на быстрое реагирование в критических ситуациях и транспортировку пострадавших животных в клиники.

Созданы две специализированные бригады с необходимым оборудованием. Для транспортировки используют грузовые машины с клетками, носилками.

Вызывать скорую ветеринарную помощь нужно в следующих случаях:

* Тяжёлые травмы: ДТП, падения;

* Отравления;

* Укусы: опасность осложнений и инфекций;

* Острые состояния: коллапс, сердечно-сосудистая недостаточность, проблемы с дыханием.

Вызвать скорую ветеринарную помощь можно через единый номер 109.