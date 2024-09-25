Скорая не будет круглосуточно обслуживать пациентов в Казахстане

Опубликован проект изменений и дополнений в приказ министра здравоохранения РК "Об утверждении правил оказания скорой медицинской помощи, в том числе с привлечением медицинской авиации". В документе говорится о том, что далеко не все казахстанцы могут рассчитывать на круглосуточный вызов бригад скорой помощи, передаёт BaigeNews.kz.

В частности сообщается, что принятые диспетчером ССМП вызовы будут подразделять на четыре категории срочности.

"Вызов первой категории срочности – состояние пациента, представляющее непосредственную угрозу жизни, требующее оказания немедленной медицинской помощи. Вызов второй категории срочности – состояние пациента, представляющее потенциальную угрозу жизни без оказания медицинской помощи. Третья категория срочности – состояние пациента, представляющее потенциальную угрозу для здоровья без оказания медицинской помощи. Вызов четвертой категории – состояние пациента, вызванное острым заболеванием или обострением хронического заболевания, без внезапных и выраженных нарушений органов и систем, при отсутствии непосредственной и потенциальной угрозы жизни и здоровью пациента", - сказано в проекте.

При поступлении вызовов четвёртой категории Минздрав предлагает передавать их мобильным бригадам организаций здравоохранения, оказывающим первичную медико-санитарную помощь в часы их работы (с 8:00 до 18:00 в будни).

Регистрировать такие вызовы в скорой будут также с 8:00 до 18:00 в будни, в субботу с 8:00 до 12:00.

"Время прибытия фельдшерских и специализированных (врачебных) бригад до места нахождения пациента с момента получения вызова от диспетчера ССМП составляет: 1 категория срочности – до 10 минут;

2 категория срочности – до 15 минут;

3 категория срочности – до 30 минут;

4 категория срочности – до 60 минут;

Мобильная бригада при организации ПМСП – до 120 минут", - говорится в документе.

В пояснительной записке говорится, что содержать круглосуточные бригады медиков нерентабельно.

"Текущий тариф не обеспечивает полное покрытие всех расходов отделения скорой медицинской помощи при организации первичной медико-санитарной помощи (ПМСП). В результате недостаточного финансирования наблюдается нерентабельность содержания круглосуточных бригад, что приводит к возникновению кредиторской задолженности", - говорится в документе.

На обсуждении проект документа будет находиться до 8 октября.