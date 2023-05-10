Скорая ехала больше часа: очевидцы о гибели отца и четверых детей в Алматинской области

Фото: astanatv.kz

Соседи семьи, в которой по невыясненной пока причине погибли отец и четверо детей, рассказали жуткие подробности происшествия, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на телеканал "Астана".

Этой трагедии можно было избежать, уверены жители села Елтай. Когда случилась беда, люди вызвали скорую. Но ехала неотложка больше часа. Все из-за того, что улица, где погибла семья, не имеет названия. По словам сельчан, им пришлось выходить на дорогу, и смотреть, где ехала машина скорой помощи, чтобы показать нужное место.

"Здесь 45 домов, но улице не дают название. И так мы живем здесь на протяжении 12 лет. Как скорая помощь доберется к нам? Машина приезжает в течение часа-полтора. Нам приходится выходить на улицу, расставлять людей, чтобы они показывали скорой помощи нужную дорогу", - рассказал житель села Сердалы Кулекеев.

Из всей семьи выжить удалось только матери. Врачи говорят, её состояние сейчас стабильное. Она пришла в сознание, но не помнит, что произошло и как попала в больницу.

"Состояние всех прибывших было одинаковое. Первоначальный диагноз, который мы поставили прибывшим – "отравление угарным газом". В первых анализах, которые мы взяли у них, были обнаружены высокие показали карбоксигемоглобина. Была оказана помощь в этом направлении. Несмотря на нашу помощь, нам не удалось спасти четырех детей. Состояние матери стабильное", - сообщил заведующий отделением реанимации Нурсултан Жузбеков.

Известно также, что в день трагедии семья принимала гостей.

Ранее сообщалось о том, что многодетная семья отравилась в Алматинской области. 39-летний мужчина (отец) и четверо детей (15, 13, 10 и 5 лет) скончались.

Женщина 1985 года рождения (мать) госпитализирована в Карасайскую многопрофильную межрайонную больницу.