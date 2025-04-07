На казахстанско-китайских пунктах пропуска в настоящее время наблюдается значительное скопление грузового автотранспорта, передаёт BaigeNews.kz.

Как сообщается, скопление обусловлено несколькими факторами: преждевременное прибытие грузовых транспортных средств до даты бронирования в СЭО, замедленный процесс пропуска со стороны китайских властей, что связано с внутренними процедурами и особенностями работы на границе.

"На территории Китая продолжаются работы по реконструкции дорожного покрытия и модернизации инфраструктуры, включая инспекционные досмотровые комплексы, что в свою очередь снижает пропускную способность. Также стоит отметить влияние сезонных пиков, таких как праздничные периоды, которые традиционно приводят к увеличению потока транспорта", - говорится в сообщении Комитет государственных доходов.

Кроме того, в целях увеличения скорости прохождения товаров через границу, а также исключения скопления на таможенной границе Республики Казахстан и в пунктах пропуска с 1 июля 2023 года введена система электронной очереди, позволяющая исключить физическое скопление автотранспортных средств вдоль дорог республиканского значения, и обеспечить прозрачность перевозочного процесса.

В связи с чем, Комитет призывает перевозчиков и участников внешнеэкономической деятельности строго соблюдать дату прибытия, указанную в системе электронной очереди, во избежание перегрузки инфраструктуры пунктов пропуска.