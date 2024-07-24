Скончался второй пострадавший на ферросплавном заводе в Караганде

Умер второй пострадавший в результате ЧП за ферросплавном заводе в Караганде. Об этом сообщили в Управлении здравоохранения региона, передаёт BaigeNews.kz.

"Несмотря на все усилия врачей, к сожалению, мы потеряли ещё одного пострадавшего работника карагандинского ферросплавного завода. Пациент 1999 года рождения с 90% ожогами тела, также находившийся всё это время в крайне тяжелом состоянии, скончался. Приносим искренние соболезнования близким родственникам погибшего", - говорится в сообщении.

ЧП на карагандинском ферросплавном заводе произошло 20 июля в 4:10. На печи №1 произошёл внезапный выброс пламени, в результате которого, пострадали восемь работников предприятия.

Накануне скончался 31-летний рабочий. YDD Corporation взяла на себя все расходы по организации похорон, проведению поминальных обедов и возведению мазара. Кроме того, компания обязуется произвести единовременную выплату в размере 10 годовых заработных плат для поддержки семьи, окажет помощь в улучшении жилищных условий и погасит все кредиты сотрудника и его супруги.