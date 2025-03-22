  • 22 Марта, 16:24
  • BAIGENEWS

Скончался совладелец ERG и Евразийского банка Александр Машкевич

Он ушёл из жизни на 71-м её году.

Сегодня, 15:58
АВТОР
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news.myseldon.com Сегодня, 15:58
Сегодня, 15:58
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Фото: news.myseldon.com

На 71-м году жизни ушёл из жизни известный бизнесмен, один из ключевых акционеров Eurasian Resources Group (ERG) и Евразийского банка Александр Машкевич, передаёт BaigeNews.kz.

Информацию об этом подтвердили в компании ERG, пояснив, что официальное информационное сообщение ожидается в ближайшее время.

Машкевич был одним из ведущих предпринимателей Казахстана и играл значительную роль в экономике страны. Он являлся председателем совета директоров ERG – одной из крупнейших горно-металлургических компаний мира, которой владел совместно с Патохом Шодиевым, семьей Ибрагимовых и Минфином Казахстана. В структуру группы входят такие промышленные гиганты, как ТНК "Казхром", Соколовско-Сарбайское горно-обогатительное объединение, "Алюминий Казахстана" и Казахстанский электролизный завод.

Кроме того, Машкевич был педседателемм советов директоров АО  "Евразийская финансовая компания" и АО "Евразийский банк", членом Совета иностранных инвесторов при Президенте Казахстана и почётным президентом Федерации конного спорта Казахстана.

Александр Машкевич оставил значимый след в экономическом развитии Казахстана, сыграв ключевую роль в становлении и развитии крупнейших промышленных предприятий страны.

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