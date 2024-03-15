Скончался актёр Александр Ширвиндт
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Умер народный артист РФ, президент Театра сатиры Александр Ширвиндт. Ему было 89 лет, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на RT.
Об этом сообщил актёр и режиссёр Сергей Газаров. Причина смерти не уточняется.
Ширвиндт родился 19 июля 1934 года в Москве. С отличием окончил Театральное училище имени Щукина. В 1957 году принят в труппу театра имени Ленинского комсомола и зачислен в штат киностудии "Мосфильм".
В 1967 году вместе с режиссёром Анатолием Эфросом и несколькими другими актёрами перешёл в Московский драматический театр на Малой Бронной.
В марте 1970 года по приглашению друзей Михаила Державина, Марка Захарова и Андрея Миронова начал работать в Московском академическом театре сатиры.
Активно работал на эстраде как режиссёр и конферансье.
В 2000 году стал художественным руководителем Московского академического театра сатиры.
Ширвиндт преподавал в Высшем театральном училище имени Щукина. Среди его учеников Леонид Ярмольник, Амалия Мордвинова, Александр Олешко, Елена Подкаминская, Мария Голубкина, Ирина Лачина, Анна Исайкина, Анна Бруссер.
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