Скончался ребенок, пострадавший в крупном ДТП в Актюбинской области

В центральной районной больнице Кобды от полученных травм скончался ребёнок, пострадавший в крупном ДТП в Актюбинской области, передаёт BaigeNews.kz.

"Реанимационные мероприятия проводились 30 минут, но безуспешно. Возраст ребенка около 5 лет. Состояние водителя стабилизировали. Сейчас в сознании, состояние тяжелое. У него множественные травмы, перелом ребер со смещением", - сообщили в районной больнице.