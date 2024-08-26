Скончался ребенок, пострадавший в крупном ДТП в Актюбинской области
Вчера, 23:48
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Вчера, 23:48Вчера, 23:48
153Фото: pixabay.com
В центральной районной больнице Кобды от полученных травм скончался ребёнок, пострадавший в крупном ДТП в Актюбинской области, передаёт BaigeNews.kz.
"Реанимационные мероприятия проводились 30 минут, но безуспешно. Возраст ребенка около 5 лет. Состояние водителя стабилизировали. Сейчас в сознании, состояние тяжелое. У него множественные травмы, перелом ребер со смещением", - сообщили в районной больнице.
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