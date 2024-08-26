  • 27 Августа, 01:30
  • BAIGENEWS

Скончался ребенок, пострадавший в крупном ДТП в Актюбинской области

Вчера, 23:48
АВТОР
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pixabay.com Вчера, 23:48
Вчера, 23:48
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Фото: pixabay.com

В центральной районной больнице Кобды от полученных травм скончался ребёнок, пострадавший в крупном ДТП в Актюбинской области, передаёт BaigeNews.kz.  

"Реанимационные мероприятия проводились 30 минут, но безуспешно. Возраст ребенка около 5 лет. Состояние водителя стабилизировали. Сейчас в сознании, состояние тяжелое. У него множественные травмы, перелом ребер со смещением", - сообщили в районной больнице.

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