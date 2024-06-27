Скончался полицейский, получивший огнестрельное ранение в здании ДП ЗКО

Сотрудник полиции, получивший огнестрельное ранение в здании департамента полиции ЗКО скончался в реанимации, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Мой город.

Врачи боролись за жизнь полицейского больше двух суток. Напомним, инцидент произошел 24 июня. По предварительной информации, полицейский якобы случайно выстрелил в себя из табельного оружия на КПП в здании департамента полиции ЗКО.