Скончался полицейский, получивший огнестрельное ранение в здании ДП ЗКО
Сегодня, 19:05
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Сегодня, 19:05Сегодня, 19:05
67Фото: baigenews.kz
Сотрудник полиции, получивший огнестрельное ранение в здании департамента полиции ЗКО скончался в реанимации, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Мой город.
Врачи боролись за жизнь полицейского больше двух суток. Напомним, инцидент произошел 24 июня. По предварительной информации, полицейский якобы случайно выстрелил в себя из табельного оружия на КПП в здании департамента полиции ЗКО.
“Бригада скорой медицинской помощи доставила в областную многопрофильную больницу мужчину 2003 года рождения. Пациента экстренно взяли на операцию. Он находился в реанимации в крайне-тяжелом состоянии. Сегодня, 27 июня, в управлении здравоохранения ЗКО рассказали, что пациент скончался 27 июня в 00:00 не приходя в сознание”, - пишет издание.
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