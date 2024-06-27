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Скончался полицейский, получивший огнестрельное ранение в здании ДП ЗКО

Сегодня, 19:05
АВТОР
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baigenews.kz Сегодня, 19:05
Сегодня, 19:05
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Фото: baigenews.kz

Сотрудник полиции, получивший огнестрельное ранение в здании департамента полиции ЗКО скончался в реанимации, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Мой город.

Врачи боролись за жизнь полицейского больше двух суток. Напомним, инцидент произошел 24 июня. По предварительной информации, полицейский якобы случайно выстрелил в себя из табельного оружия на КПП в здании департамента полиции ЗКО.

“Бригада скорой медицинской помощи доставила в областную многопрофильную больницу мужчину 2003 года рождения. Пациента экстренно взяли на операцию. Он находился в реанимации в крайне-тяжелом состоянии. Сегодня, 27 июня, в управлении здравоохранения ЗКО рассказали, что пациент скончался 27 июня в 00:00 не приходя в сознание”, - пишет издание.

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