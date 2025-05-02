Скончался первый тренер Геннадия Головкина
Более 40 лет он занимался с юными боксёрами.
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Президент Национального Олимпийского комитета Геннадий Головкин направил соболезнования семье заслуженного тренера РК по боксу Виктора Дмитриева, передаёт BaigeNews.kz.
"От лица коллектива Национального Олимпийского комитета Республики Казахстан и от себя лично выражаю самые глубокие и искренние соболезнования в связи с безвременной утратой. Это огромная потеря для всего спортивного сообщества и для меня лично, его воспитанника. Виктор Константинович был не просто выдающимся тренером, он был наставником, учителем и примером для подражания. Его преданность спорту, профессионализм и умение находить подход к каждому навсегда останутся в нашей памяти. Он внёс неоценимый вклад в развитие бокса в Казахстане и воспитал целое поколение талантливых спортсменов", - написал Головкин.
Дмитриев родился 26 июля 1953 года в Караганде. Окончил горный техникум, работал на шахте имени Костенко. Затем окончил педагогический институт и начал тренировать боксёров. Его тренерский стаж превышает 40 лет. Воспитал более 10 мастеров спорта Казахстана.
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