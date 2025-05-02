Президент Национального Олимпийского комитета Геннадий Головкин направил соболезнования семье заслуженного тренера РК по боксу Виктора Дмитриева, передаёт BaigeNews.kz.

"От лица коллектива Национального Олимпийского комитета Республики Казахстан и от себя лично выражаю самые глубокие и искренние соболезнования в связи с безвременной утратой. Это огромная потеря для всего спортивного сообщества и для меня лично, его воспитанника. Виктор Константинович был не просто выдающимся тренером, он был наставником, учителем и примером для подражания. Его преданность спорту, профессионализм и умение находить подход к каждому навсегда останутся в нашей памяти. Он внёс неоценимый вклад в развитие бокса в Казахстане и воспитал целое поколение талантливых спортсменов", - написал Головкин.