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Скончался Папа Римский Франциск

Сегодня, 12:59
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instagram.com/vaticannews Сегодня, 12:59
Сегодня, 12:59
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Фото: instagram.com/vaticannews

Папа римский Франциск ушел из жизни в возрасте 88 лет. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на пресс-службу Ватикана.

"Папа Франциск скончался в пасхальный понедельник, 21 апреля 2025 года, в возрасте 88 лет в своей резиденции в Ватикане, в Каса-Санта-Марта", - говорится в сообщении Ватикана в Instagram-аккаунте.

Как известно, его здоровье значительно ухудшилось в последние месяцы.

В течение своего 12-летнего папства он пережил множество медицинских проблем, но продолжал выполнять свои обязанности до последнего. 

Накануне Папа Римский выступил с пасхальной речью.

Также восстанавливающийся после тяжёлой пневмонии он лично благословил верующих в день Вербного воскресенья.

Несмотря на болезнь, понтифик появлялся на публике. За последние дни он принял короля Великобритании и посетил несколько храмов в Риме.

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