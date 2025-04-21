Скончался Папа Римский Франциск
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Папа римский Франциск ушел из жизни в возрасте 88 лет. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на пресс-службу Ватикана.
"Папа Франциск скончался в пасхальный понедельник, 21 апреля 2025 года, в возрасте 88 лет в своей резиденции в Ватикане, в Каса-Санта-Марта", - говорится в сообщении Ватикана в Instagram-аккаунте.
Как известно, его здоровье значительно ухудшилось в последние месяцы.
В течение своего 12-летнего папства он пережил множество медицинских проблем, но продолжал выполнять свои обязанности до последнего.
Накануне Папа Римский выступил с пасхальной речью.
Также восстанавливающийся после тяжёлой пневмонии он лично благословил верующих в день Вербного воскресенья.
Несмотря на болезнь, понтифик появлялся на публике. За последние дни он принял короля Великобритании и посетил несколько храмов в Риме.
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