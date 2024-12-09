Скончался отец пресс-секретаря президента Казахстана
Сегодня, 21:49
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Сегодня, 21:49Сегодня, 21:49
209Фото: adyrna.kz
Скончался отец Берика Уали - пресс-секретаря президента Казахстана, передаёт BaigeNews.kz.
Уали Курмангалиеву было 74 года.
Редакция BaigeNews.kz выражает соболезнования родным и близким Уали Курмангалиева.
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