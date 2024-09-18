Скончался отец министра энергетики Казахстана

Cкончался отец главы Минэнерго Казахстана Алмасадама Саткалиева, передаёт BaigeNews.kz.

Майдан Саткалиев родился в 1943 году в селе Кугалы Алматинской области. Окончил школу с серебряной медалью. В 1962 году поступил в Киевский институт народного хозяйства, но со второго курса был призван в армию. После службы продолжил обучение и в 1969 году получил диплом финансиста.

Трудовую деятельность начал в налоговой инспекции Алматинской области в качестве инспектора по налогам. В разные годы занимал должности в органах государственной статистики, старшего преподавателя, заместителя декана, секретаря партийной организации, доцента кафедры финансов Алматинского института народного хозяйства. В 1997 году, после переезда в Астану, продолжил работу доцентом кафедры финансов Казахского аграрного университета.

Автор учебника по банковскому делу и статей, посвящённых финансам Казахстана. Был награждён орденом Золотого Орла Российской академии естественных наук.