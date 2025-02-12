Основоположник казахстанской детской педиатрии, заслуженный деятель науки, академик Камал Ормантаев скончался после продолжительной болезни, передаёт BaigeNews.kz.

О смерти академика сообщил его сын Жарас Ормантаев.

"Сегодня ночью скончался мой отец, основатель детской хирургии в Казахстане – академик Камал Ормантаев", - написал на странице в Facebook Жарас Ормантаев.

В Казахском национальном медицинском университете имени С.Д. Асфендиярова отмечают, что академик Ормантаев являлся основоположником детской хирургии, педиатрии, нейрохирургии, травматологии и анестезиологии Казахстана.

"Великий врач, педагог, один из лучших хирургов современнос­ти, место и роль которого в отечественной медицине поистине уникальны. Имя Камала Ормантаева золотыми буквами вписано в летопись казахстанской медицины. Его называют спасителем детей, главным детским доктором Казахстана", - добавили в КазНМУ.

Камал Ормантаев родился 11 сентября 1936 года в семье крестьянина в колхозе имени Октября Кармакчинского района Кызылординской области. В 1959 году окончил педиатрический факультет КазГМИ, в 1961 — клиническую ординатуру по кафедре детской хирургии, в 1965 — аспирантуру при кафедре госпитальной хирургии Алматинского медицинского института, затем — докторантуру при НИИ педиатрии АМН СССР (Москва).

В разные годы работал ассистентом кафедры детской хирургии Алма-Атинского медицинского института, врачом-педиатром в районной больнице, заведовал кафедрой детской хирургии Алма-Атинского медицинского института / КазНМУ имени С. Д. Асфендиярова, был деканом педиатрического факультета данного института, директором Научного центра педиатрии и детской хирургии РК.

Профессор подготовил более 200 докторов и кандидатов наук. Автор более 320 научных работ, в том числе руководств и монографий, 22 изобретений. Имеет множество орденов и наград.