  • 3 Марта, 20:12
  • BAIGENEWS

Скончался один из лучших борцов-вольников в истории

Спортсмены шокированы известием.

Сегодня, 18:38
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
championat.com Сегодня, 18:38
Сегодня, 18:38
465
Фото: championat.com

В Москве скончался 49-летний Бувайсар Сайтиев. Он трижды выигрывал Олимпийские игры (1996, 2004, 2008), шесть раз чемпионаты мира и шесть раз — чемпионаты Европы, передаёт BaigeNews.kz.

До юбилея Сайтиев не дожил всего девять дней. 

Как сообщил президент Чечни Рамзан Кадыров в своём Telegram-канале, в последнее время Бувайсар Сайтиев проходил лечение в одной из московских больниц.

"У него были проблемы с сердцем. Несмотря на все усилия врачей, его не стало. Но он останется в наших сердцах как человек, который посвятил свою жизнь спорту, воспитанию молодого поколения, служению своему народу", - написал Кадыров.

Самое читаемое

Наверх