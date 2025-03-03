Скончался один из лучших борцов-вольников в истории
Спортсмены шокированы известием.
Сегодня, 18:38
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Сегодня, 18:38Сегодня, 18:38
465Фото: championat.com
В Москве скончался 49-летний Бувайсар Сайтиев. Он трижды выигрывал Олимпийские игры (1996, 2004, 2008), шесть раз чемпионаты мира и шесть раз — чемпионаты Европы, передаёт BaigeNews.kz.
До юбилея Сайтиев не дожил всего девять дней.
Как сообщил президент Чечни Рамзан Кадыров в своём Telegram-канале, в последнее время Бувайсар Сайтиев проходил лечение в одной из московских больниц.
"У него были проблемы с сердцем. Несмотря на все усилия врачей, его не стало. Но он останется в наших сердцах как человек, который посвятил свою жизнь спорту, воспитанию молодого поколения, служению своему народу", - написал Кадыров.
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