В Москве скончался 49-летний Бувайсар Сайтиев. Он трижды выигрывал Олимпийские игры (1996, 2004, 2008), шесть раз чемпионаты мира и шесть раз — чемпионаты Европы, передаёт BaigeNews.kz.

До юбилея Сайтиев не дожил всего девять дней.

Как сообщил президент Чечни Рамзан Кадыров в своём Telegram-канале, в последнее время Бувайсар Сайтиев проходил лечение в одной из московских больниц.