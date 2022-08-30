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  • Скончался один из братьев, забравшихся на поезд в Жамбылской области
pixabay.com Сегодня, 17:21
213
Фото: pixabay.com

Скончался один из братьев, забравшихся на поезд в Жамбылской области

Скончался младший с братьев, забравшихся на грузовой поезд в Жамбылской области, чтобы добраться к отцу, передаёт BaigeNews.kz.

Информацию подтвердили в центральной больнице Таласского района.

"По прибытии в больницу у обоих детей констатированы черепно-мозговые травмы. Ребёнок 2015 года рождения от полученных травм скончался. Состояние второго мальчика средней тяжести, сейчас он находится в отделении хирургии", - сообщил главврач ЦРБ Таласского района Есмахан Имаммырзаев.

Напомним, инцидент произошёл накануне вечером. Пастух заметил двоих мальчишек в вагонах движущегося грузового поезда и обратился в полицию. После ребят нашли рядом с железнодорожными путями. Одного у станции Жума, другого - вблизи села Билеколь. Обоих забрали в больницу.

Выяснилось, что братья семи и девяти лет, гостившие у бабушки, решили уехать в гости к отцу, разведённому с их матерью, в соседний аул. Мальчики не придумали способ лучше, как забраться на грузовой поезд на станции Тамды. Когда состав набрал скорость, ребята испугались и выпрыгнули из вагона.

По факту начато досудебное расследование по статье 344 УК РК (Нарушение правил безопасности движения железнодорожного транспорта).

Хотели к отцу: двое детей забрались на грузовой поезд в Жамбылской области

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#происшествия #дети #поезд #Жамбылская область
Сегодня, 17:21
213
Дамир Абуов Журналист

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