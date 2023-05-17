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Сегодня, 20:33
169
169Фото: cycling.kz
Скончался молодой казахстанский велосипедист
Скончался талантливый казахстанский велосипедист Динмухаммед Улысбаев. Ему было 23 года, передаёт BaigeNews.kz.
"За период своей спортивной карьеры Динмухаммед выиграл чемпионат Азии по велоспорту на шоссе, становился победителем этапов Кубка мира, а также неоднократно завоевывал медали Национального чемпионата РК", - сообщили в федерации.
Казахстанская федерация велосипедного спорта выражает глубочайшие соболезнования родным и близким Динмухаммеда Улысбаева. Его уход из жизни – тяжелое потрясение для всего велосипедного сообщества.
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