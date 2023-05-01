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491Фото: Instagram / slavazaitsew
Скончался модельер Вячеслав Зайцев
Умер российский модельер Вячеслав Зайцев, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал Mash.
Ему было 85 лет. Сообщается, что днём 30 апреля Зайцева госпитализировали с кровотечением в желудке из его дома-студии в подмосковной деревне Каблуково, где он жил с 2000 года. Сделали компьютерную томографию, экстренно отправили в реанимацию. Позже, в районе 18:00, он скончался.
Вячеслав Зайцев — советский и российский художник-модельер, создатель образов известных советских и современных российских деятелей культуры и искусства.
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