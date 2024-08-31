Скончался король маори Тухеитиа Потатау Те Фероферо VII

В Новой Зеландии в возрасте 69 лет после недавно перенесенной операции на сердце умер король маори Тухеитиа Потатау Те Фероферо, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Anadolu Ajansı.

Об этом в Instagram сообщил представитель движения племен маори Kiingitanga (буквально - "королевство") в Новой Зеландии Рахуи Папа.

"Неустанные усилия Тухеитии по сохранению ценностей и традиций Кингитанги оставили неизгладимый след на нашей нации", - заявил премьер-министр Новой Зеландии Кристофер Люксон.

Маори, коренной полинезийский народ материковой части Новой Зеландии, называют себя "народом земли".