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Скончался король маори Тухеитиа Потатау Те Фероферо VII

Сегодня, 03:07
АВТОР
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Anadolu Ajansı Сегодня, 03:07
Сегодня, 03:07
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Фото: Anadolu Ajansı

В Новой Зеландии в возрасте 69 лет после недавно перенесенной операции на сердце умер король маори Тухеитиа Потатау Те Фероферо, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Anadolu Ajansı.

Об этом в Instagram сообщил представитель движения племен маори Kiingitanga (буквально - "королевство") в Новой Зеландии Рахуи Папа.

"Неустанные усилия Тухеитии по сохранению ценностей и традиций Кингитанги оставили неизгладимый след на нашей нации", - заявил премьер-министр Новой Зеландии Кристофер Люксон.

Маори, коренной полинезийский народ материковой части Новой Зеландии, называют себя "народом земли".

pixabay.com
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