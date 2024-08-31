Скончался король маори Тухеитиа Потатау Те Фероферо VII
Сегодня, 03:07
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Сегодня, 03:07Сегодня, 03:07
82Фото: Anadolu Ajansı
В Новой Зеландии в возрасте 69 лет после недавно перенесенной операции на сердце умер король маори Тухеитиа Потатау Те Фероферо, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Anadolu Ajansı.
Об этом в Instagram сообщил представитель движения племен маори Kiingitanga (буквально - "королевство") в Новой Зеландии Рахуи Папа.
"Неустанные усилия Тухеитии по сохранению ценностей и традиций Кингитанги оставили неизгладимый след на нашей нации", - заявил премьер-министр Новой Зеландии Кристофер Люксон.
Маори, коренной полинезийский народ материковой части Новой Зеландии, называют себя "народом земли".
pixabay.com
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