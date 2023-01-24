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nur.kz Сегодня, 13:44
755
Сегодня, 13:44
755
Фото: nur.kz

Скончался композитор Арман Дуйсенов

Известный казахстанский композитор Арман Дуйсенов скоропостижно скончался на 49 году жизни, передает BaigeNews.kz. Об этом сообщил вице-министр культуры и спорта Нуркиса Дауешов.

Сообщается, что у маэстро случился сердечный приступ.

Арман Дуйсенов - заслуженный деятель Казахстана, талантливый композитор современности, продюсер и телеведущий. Он написал музыку к художественным фильмам "Темиртауская весна", " Ақ сұңқар" ("Белый сокол"), " Сүйінші" ("Радостная новость"), а также песни "Сен" ("Ты"), "Үміт арман" ("Надежда мечты"), "Сүйіктім" ("Любимая") и другим. 

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BaigeNews.kz
Сегодня, 13:44
755
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