Скончался казахстанец, впавший в кому после купания в Таиланде

Фото: pattayapeople.ru

24-летний Артур Искаков, который впал в кому после купания на пляже Пхукета, скончался. Об этом в социальных сетях написала сестра молодого человека Алина, передаёт BaigeNews.kz.

"Артура с нами больше нет", — сообщила она на своей странице в Facebook.

Напомним, ранее местные СМИ уже написали о гибели иностранного туриста на пляже в Пхукете, сообщив, что мужчина проигнорировал красные флаги, запрещающие купаться в этом месте. Затем журналисты опровергли сообщение, заявив, что пациент жив, но находится в коме.

Выяснилось, Артур едва не утонул, спасая свою невесту.

Родные Артура обратились за помощью в казахстанский МИД и Минздрав, чтобы транспортировать парня на родину.

В МИДе в свою очередь сообщили, что уже занимаются решением этого вопроса.