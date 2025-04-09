Сегодня, на 59-м году жизни, скончался известный казахстанский журналист и аналитик Лев Тараков. Он был главным редактором общественно-политической газеты "Время", а также трудился в различных важных ролях в государственной и журналистской сфере, передаёт BaigeNews.kz.

Лев Тараков занимал посты директора Казахского института стратегических исследований (КИСИ), вице-министра информации и общественного согласия, руководителя пресс-службы президента. Кроме того, он был советником-посланником посольства Казахстана в России, а также возглавлял несколько известных изданий, таких как "Известия-Казахстан", "Литер" и "Время".

Политолог Данияр Ашимбаев выразил соболезнования, отметив:

"Сегодня на 59-м году жизни скончался хороший человек, журналист и аналитик Лев Тараков. Пусть земля будет пухом…".

Лев Тараков работал в газете "Время" с 2013 года, и его вклад в развитие казахстанской журналистики и общественной жизни остается неоценимым.