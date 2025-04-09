  • 9 Апреля, 17:20
  • BAIGENEWS

Скончался известный казахстанский журналист Лев Тараков

В возрасте 59 лет ушел из жизни Лев Тараков, главный редактор "Время".

Сегодня, 15:50
АВТОР
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time.kz Сегодня, 15:50
Сегодня, 15:50
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Фото: time.kz

Сегодня, на 59-м году жизни, скончался известный казахстанский журналист и аналитик Лев Тараков. Он был главным редактором общественно-политической газеты "Время", а также трудился в различных важных ролях в государственной и журналистской сфере, передаёт BaigeNews.kz.

Лев Тараков занимал посты директора Казахского института стратегических исследований (КИСИ), вице-министра информации и общественного согласия, руководителя пресс-службы президента. Кроме того, он был советником-посланником посольства Казахстана в России, а также возглавлял несколько известных изданий, таких как "Известия-Казахстан", "Литер" и "Время".

Политолог Данияр Ашимбаев выразил соболезнования, отметив:

"Сегодня на 59-м году жизни скончался хороший человек, журналист и аналитик Лев Тараков. Пусть земля будет пухом…".

Лев Тараков работал в газете "Время" с 2013 года, и его вклад в развитие казахстанской журналистики и общественной жизни остается неоценимым.

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