Скончался известный казахстанский журналист Лев Тараков
В возрасте 59 лет ушел из жизни Лев Тараков, главный редактор "Время".
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Сегодня, на 59-м году жизни, скончался известный казахстанский журналист и аналитик Лев Тараков. Он был главным редактором общественно-политической газеты "Время", а также трудился в различных важных ролях в государственной и журналистской сфере, передаёт BaigeNews.kz.
Лев Тараков занимал посты директора Казахского института стратегических исследований (КИСИ), вице-министра информации и общественного согласия, руководителя пресс-службы президента. Кроме того, он был советником-посланником посольства Казахстана в России, а также возглавлял несколько известных изданий, таких как "Известия-Казахстан", "Литер" и "Время".
Политолог Данияр Ашимбаев выразил соболезнования, отметив:
"Сегодня на 59-м году жизни скончался хороший человек, журналист и аналитик Лев Тараков. Пусть земля будет пухом…".
Лев Тараков работал в газете "Время" с 2013 года, и его вклад в развитие казахстанской журналистики и общественной жизни остается неоценимым.
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