Скончался известный казахстанский музыкант Булат Тыныбеков

О трагедии сообщила сестра музыканта.

"Скончался мой брат, известный виолончелист Булат Тыныбеков. Хоть в последнее время редко виделись, но я всегда восхищалась его талантом, старалась, как могла поддерживать", — написала Айжан Тугельбаева в соцсетях.

Тыныбеков родился 24 июля 1985 года в Караганде. Преподавал в музыкальной школе Алматы и вёл активную концертную деятельность в Казахстане и Европе.

Он окончил Республиканскую среднюю специализированную музыкальную школу-интернат для одарённых детей имени Куляш Байсеитовой. Выпускник программы "Болашак" (Королевский колледж музыки в Лондоне). Был членом Ассоциации "Болашак".

На 27 ноября у Булата было запланировано выступление в Алматы - концерт "Эннио Морриконе", посвящённый творчеству культового композитора современности. Анонс виолончелист размещал 1 ноября у себя в Instagram.