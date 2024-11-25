Скончался известный казахстанский музыкант Булат Тыныбеков
Ему было 38 лет.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
В возрасте 38 лет скончался известный виолончелист Булат Тыныбеков, передаёт BaigeNews.kz.
О трагедии сообщила сестра музыканта.
"Скончался мой брат, известный виолончелист Булат Тыныбеков. Хоть в последнее время редко виделись, но я всегда восхищалась его талантом, старалась, как могла поддерживать", — написала Айжан Тугельбаева в соцсетях.
Тыныбеков родился 24 июля 1985 года в Караганде. Преподавал в музыкальной школе Алматы и вёл активную концертную деятельность в Казахстане и Европе.
Он окончил Республиканскую среднюю специализированную музыкальную школу-интернат для одарённых детей имени Куляш Байсеитовой. Выпускник программы "Болашак" (Королевский колледж музыки в Лондоне). Был членом Ассоциации "Болашак".
На 27 ноября у Булата было запланировано выступление в Алматы - концерт "Эннио Морриконе", посвящённый творчеству культового композитора современности. Анонс виолончелист размещал 1 ноября у себя в Instagram.
Самое читаемое
- Самостоятельно перевести время на два часа вперёд хотели жители ВКО
- Убийство президента Филиппин заказала вице-президент этой страны
- Олимпийский чемпион Серик Сапиев получил новую должность
- Застрявших на канатной дороге людей спасли на Шымбулаке
- Подростки катались ночью на машине и попали в смертельное ДТП в Павлодаре