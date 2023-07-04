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facebook.com/ChisinauInternationalAirport Сегодня, 17:36
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Сегодня, 17:36
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Фото: facebook.com/ChisinauInternationalAirport

Скончался иностранец, стрелявший в аэропорту Кишинёва

Скончался таджикистанец Рустам Ашуров, открывший стрельбу в аэропорту Кишинёва, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МВД Молдовы.

"Подозреваемый в двойном убийстве в Кишиневском международном аэропорту скончался 15 минут назад", – сказано в сообщении, опубликованном поздно вечером 3 июля. 

Инцидент произошёл 30 июня. Ранее сообщалось о том, что иностранцу не разрешили въехать в Молдову. Тогда он выхватил оружие у пограничника, застрелил его и инспектора службы безопасности аэропорта. 

При задержании Ашуров сам получил ранения.

Генпрокуратура Таджикистана заявила, что стрелок – участник ОПГ, он скрывался после похищения первого заместителя председателя "Ориёнбанка".

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Сегодня, 17:36
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