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Скончался французский модельер Пако Рабан
Скончался модельер, парфюмер и бизнесмен Пако Рабан. Ему было 88 лет, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Le Telegramme.fr.
Пако Рабан совершил революцию в индустрии моды. Он первым стал использовать музыкальное сопровождение на показах, первым пригласил на подиум темнокожих моделей, создал духи унисекс. Он прекрасно рисовал и написал несколько книг.
Пако Рабанн родился 18 февраля 1934 года в Испании. В студенческие годы он выпустил коллекцию украшений. А в 1966 году представил в Париже первую коллекцию одежды: 12 моделей из бумаги, пластика, металла.
В 1969 году Пако Рабан создал свои первые духи.
"Дом Paco Rabanne желает почтить память нашего дальновидного дизайнера и основателя, который скончался сегодня в возрасте 88 лет. Среди самых выдающихся фигур моды 20-го века его наследие останется постоянным источником вдохновения. Мы благодарны господину Рабану за создание нашего авангардного наследия и определение будущего с безграничными возможностями", - сказано на странице модного дома Paco Rabanne.
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