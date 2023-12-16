Скончался эмир Кувейта

Эмир Кувейта шейх Наваф аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах умер в возрасте 86 лет. Об этом сообщило кувейтское государственное телевидение, в эфире которого зачитали официальное заявление канцелярии эмира, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ТАСС.

Незадолго до заявления канцелярии кувейтское телевидение прервало прямую трансляцию, запустив в эфире аяты из Корана, что традиционно происходит в монархиях Персидского залива в случае смерти члена правящей семьи.

29 ноября государственный министр по делам канцелярии эмира Мухаммед Абдалла аль-Мубарак ас-Сабах сообщил о госпитализации монарха. Согласно заявлению министра, состояние шейха Навафа было стабильным, ему оказывалась необходимая медицинская помощь.

Эмир Кувейта вступил на престол 30 сентября 2020 года после смерти своего сводного брата Сабаха аль-Ахмеда аль-Джабера ас-Сабаха, возглавлявшего страну с 2006 года по 2020 год. В феврале 2006 года шейх Наваф был назначен наследным принцем по указу шейха Сабаха - он, таким образом, нарушил традицию, согласно которой эмирами становятся поочередно представители двух ветвей семьи ас-Сабах - аль-Джабер и ас-Салем. С июля 2020 года, пока шейх Сабах проходил лечение в США, шейх Наваф исполнял обязанности эмира.