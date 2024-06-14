Скончался экс-министр здравоохранения Казахстана
Сегодня, 15:35
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 15:35Сегодня, 15:35
107Фото: gov.kz
Минздрав выражает соболезнования в связи с кончиной доктора Талапкали Измухамбетова, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.
“Сегодня ушел из жизни экс-министр здравоохранения страны, кандидат медицинских наук, Заслуженный работник Республики Казахстан, Отличник здравоохранения СССР, наставник многих поколений медицинских работников Талапкали Измухамбетов”, - говорится в сообщении.
Профессиональную деятельность Талапкали Абишевич начинал врачом-хирургом, затем работал главным врачом Центральной районной больницы, заместителем заведующего и заведующим Восточно-Казахстанского и Алматинского облздравотделами. В 1987 – 1990 годы занимал пост министра здравоохранения Казахской ССР.
Самое читаемое
- В Астане подросток на спор решил переплыть Есиль и утонул
- Участницу ОПГ экстрадировали за финансовые махинации из Республики Молдова
- Вейпы продают с нарушениями в Казахстане: что будет после их полного запрета?
- Очередной участок дороги полностью перекроют в Астане
- Землетрясение ощутили жители Алматы