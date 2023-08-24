  • 24 Августа, 19:22
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Скончался экс-глава КНБ Казахстана

Сегодня, 18:51
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Служба госохраны РК Сегодня, 18:51
Сегодня, 18:51
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Фото: Служба госохраны РК

Генерал-лейтенант, ветеран специальных госорганов Казахстана Булат Баекенов скончался после продолжительной болезни, передаёт BaigeNews.kz.

Об этом сообщается в информации Службы государственной охраны РК, которая выражает глубокие соболезнования родным и близким Булата Абдрахмановича.
 
Отмечается, что Булат Баекенов в разные годы возглавлял КНБ РК (в 1991-1993 годах), МВД РК (в 1994-1995 годах), был секретарём Совета безопасности РК. В 1997-2001 годах был начальником Службы охраны президента РК.

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