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Скончался экс-депутат Сената Парламента Владимир Редкокашин

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Скончался экс-депутат Сената Парламента Владимир Редкокашин Сегодня, 12:36
Сегодня, 12:36
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На 77-м году жизни скончался экс-депутат Сената Парламента страны, экс-секретарь маслихата города Астаны Владимир Редкокашин.

Уроженец города Целинограда окончил Алматинский нархоз, Челябинский госинститут культуры.

Работал сварщиком; шофером; заместителем, директором Дворца молодежи; инструктором Целиноградского обкома партии; заместителем, начальником управления культуры Акмолинской области; работал в частном бизнесе.

Генеральный директор Дворца целинников, ГКП “Конгресс-холл” (1996-2003). Секретарь маслихата города Астана (2003-2011). Депутат Сената Парламента РК (2011-2017).

 

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