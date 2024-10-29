Скончался экс-депутат Сената Парламента Владимир Редкокашин
Сегодня, 12:36
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Сегодня, 12:36Сегодня, 12:36
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На 77-м году жизни скончался экс-депутат Сената Парламента страны, экс-секретарь маслихата города Астаны Владимир Редкокашин.
Уроженец города Целинограда окончил Алматинский нархоз, Челябинский госинститут культуры.
Работал сварщиком; шофером; заместителем, директором Дворца молодежи; инструктором Целиноградского обкома партии; заместителем, начальником управления культуры Акмолинской области; работал в частном бизнесе.
Генеральный директор Дворца целинников, ГКП “Конгресс-холл” (1996-2003). Секретарь маслихата города Астана (2003-2011). Депутат Сената Парламента РК (2011-2017).
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