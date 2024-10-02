Скончался двукратный чемпион мира из Казахстана по паратаеквондо
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня ночью не стало Нышана Омирали Елубайулы - казахстанского паратаеквондиста, двукратного чемпиона мира и участника летних Паралимпийских игр в Токио-2020 и Париж-2024, передаёт BaigeNews со ссылкой на КГУ "Управление физической культуры и спорта акимата Жамбылской области".
"Его жизнь была воплощением преданности и любви к Отечеству, стойкости, отваги и мужества. Благодаря его победам не раз звучал наш Гимн и возвышался наш Флаг", - говорится в сообщении.
К слову, паратаеквондист стал двукратным чемпионом мира, чемпионом Азии, а также призером Азиатских игр и различных международных соревнований. Он достойно защитил честь страны на Паралимпийских играх и многих других соревнованиях.
Нышан родился 11 мая 1993 года в Жамбылской области и посвятил свою жизнь спорту, пройдя путь от увлечения таеквондо в детстве до мирового признания.
В интервью перед Паралимпиадой в Париже Нышан делился своими эмоциями о получении лицензии и мечтой завоевать золотую медаль. Он рассказал, как прошёл три этапа подготовки, включая сборы в Алматинской области и Ташкенте, и как важна для него была каждая медаль, особенно первая золотая медаль чемпионата мира и награда, выигранная в Турции в день рождения его матери, которую он посвятил ей.
Самое читаемое
- "Меня просили уйти": Как пенсионер Баян Ахметжанова борется за права пожилых
- Труп 20-летней девушки нашли в Астане
- "Это было просто мясо": мама избитого до полусмерти в Экибастузе студента рассказала подробности
- "Барыс" проиграл нижегородскому "Торпедо" со счётом 1:10
- Что грозит "дропперам" в Казахстане сообщили в Генпрокуратуре