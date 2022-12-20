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kfb.kz Вчера, 11:45
845
Вчера, 11:45
845
Фото: kfb.kz

Скончался бывший капитан сборной Казахстана по боксу и чемпион СССР Болат Темиров

На 54-м году из жизни ушёл прославленный советский и казахстанский боксёр, чемпион СССР и многократный победитель чемпионатов КазССР и Казахстана Болат Темиров, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сайт Казахстанской федерации бокса. 

Болат Бисенович Темиров — участник Олимпиады-92, неоднократный участник чемпионатов мира.

В первые годы независимости Казахстана он был капитаном национальной сборной. После окончания боксёрской карьеры успешно занимался бизнесом, работал на должности генерального секретаря Казахстанской федерации бокса, являлся почётным гражданином Атырауской области.

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#тренер #бокс #чемпион #смерть
BaigeNews.kz
Вчера, 11:45
845
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