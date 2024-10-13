Скончался бывший аким Костанайской области

Умер бывший аким Костанайской области Кенжебек Укин. Слова соболезнования выразил нынешний глава региона Кумар Аксакалов, передаёт BaigeNews.kz.

"С глубокой скорбью восприняли весть о кончине Кенжебека Укиновича Укина — видного государственного деятеля и уважаемого человека. Его вклад в развитие Костанайской и Тургайской областей останется в памяти многих. Кенжебек Укинович прошёл значительный путь: от учителя школы до должности главы областной администрации, проявляя преданность делу и в непростые годы становления независимости Казахстана. Выражаем искренние соболезнования его родным и близким. Пусть его наследие и мудрость останутся примером для будущих поколений. Вечная память", — написал аким области.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Qumar Aqsaqalov (@qumaraqsaqalov)

Кенжебек Укин родился 26 июля 1940 года в ВКО. Почётный гражданин Костаная и Костанайской области.

Окончил физико-математический факультет Казахского государственного педагогического института имени Абая по специальности "физика", Семипалатинский зоотехническо-ветеринарный институт по специальности "зооинженер", Алматинскую высшую партийную школу по специальности "политолог".

Работал учителем и завучем в школе, был секретарём Восточно-Казахстанского обкома ЛКСМ Казахстана, председателем исполкома Зайсанского районного Совета народных депутатов Восточно-Казахстанской области, председателем Тургайского областного Совета народных депутатов.

С 1992 по 1993 годы — глава Кустанайской областной администрации.

С 1993 по 1997 годы — начальник Управления труда и социальной защиты населения Кустанайской области.

С 2000 по 2005 годы — начальник управления Агентства РК по делам государственной службы по Костанайской области.

Был советник акима Костанайской области, с 2009 года — председатель Совета ветеранов Костанайской области.