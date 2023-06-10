- К тушению пожара в области Абай подключились военные из разных регионов 09:01 118
- Жители эвакуированных сёл Абайской области рассказали, как спасались от пожара 08:52 96
- Скончался Бердибек Сапарбаев 08:40 275
- Голубев остался без финала турнира в Германии 08:22 233
- Лихорадку денге выявили у отдыхавшего в Таиланде павлодарца 07:35 298
- Село в ЗКО на месяц осталось без связи 06:38 347
- Названа европейская страна, где больше всего одиноких людей 05:15 517
- Село Жамбылской области закрыли на карантин 04:29 430
- Без воды и электричества сидят жильцы ЖК Астаны, где горел паркинг 03:50 411
- Академия госуправления отсудила у своего выпускника 1,5 миллиона тенге 02:31 522
- Соцсети заполнили фейки вокруг лесного пожара в Абайской области 01:07 453
- Лесной пожар в области Абай: девять эвакопунктов подготовили в Семее 00:19 468
- Спасателей из трех областей и Алматы отправят на тушение пожара в область Абай 09.06.2023 702
- В Астане осудили 60-летнюю сотрудницу ДГД 09.06.2023 575
- Токаев отложил визит во Вьетнам из-за ситуации с пожаром в области Абай 09.06.2023 648
- Подачу воды ограничат в Алматы 09.06.2023 506
- "Казахстан будет усиливаться в региональном формате" - эксперт из Грузии 09.06.2023 428
- Прокуроры помогли предпринимателям вернуть 1,5 млрд тенге в Жамбылской области 09.06.2023 460
- Когда и у кого будут проверять мобильные переводы в Казахстане 09.06.2023 689
- Гибель всех пропавших при пожаре лесников опровергли в акимате области Абай 09.06.2023 869
- Средний балл на ЕНТ-2023 назвали в центре тестирования 09.06.2023 475
- Западные компании заинтересованы инвестировать в нашу страну - Куантыров 09.06.2023 473
- Часть набережной реки Есентай станет пешеходной в Алматы 09.06.2023 508
- Рассылки с угрозами поступили в СМИ и госорганы в Казахстане 09.06.2023 579
- Был вице-министром и получал взятки: в Антикоре рассказали, в чём подозревают Альтаева 09.06.2023 533
- Центральные улицы перекроют в Астане до 20 июня 09.06.2023 544
- Глобальный центр цифровой торговли углеродом хотят создать на базе МФЦА 09.06.2023 493
- Представьте, что ваши дети - иностранцы. Врач о симптомах аутизма и РАС 09.06.2023 976
- Таксист избил и ограбил пассажира в Астане 09.06.2023 650
- Взаимодействие Total Energies с Казахстаном обсудил Токаев с главой компании 09.06.2023 461
- Министр Дархан Кыдырали призвал журналистов не нарушать закон 09.06.2023 619
- Охранников и воспитателей больше всего ищут работодатели в Казахстане 09.06.2023 528
- Трое работников лесничества погибли при пожаре на востоке Казахстана 09.06.2023 470
- Акимат Алматы подал в суд на подрядчиков за некачественное строительство сетей водоснабжения 09.06.2023 442
- В Семее ввели режим ЧС 09.06.2023 605
- Токаев принял известного экономиста Нуриэля Рубини 09.06.2023 500
- Кадры из космоса: опубликованы снимки пожара в области Абай 09.06.2023 681
- Перекрывших дорогу из-за проблем с ОСИ астанчан оштрафовали 09.06.2023 967
- 14 работников лесничеств в области Абай перестали выходить на связь 09.06.2023 858
- Женщина с ребёнком выпали из окна 12 этажа и разбились насмерть 09.06.2023 1496
- Продлён запрет на вывоз лесоматериалов из Казахстана 09.06.2023 504
- Дикий Арман признан потерпевшим по делу о пытках в полиции 09.06.2023 1380
- Разрушение плотины Каховской ГЭС: уровень воды начал снижаться 09.06.2023 604
- Региональный центр МВФ открыли в Алматы 09.06.2023 576
- Ветер и жара разнесли пожар в "Семей орманы" до 30 тысяч гектаров 09.06.2023 586
- Ушел из жизни 22-летний мастер спорта Казахстана по гимнастике 09.06.2023 1269
- Казахстан готов увеличивать экспорт сельхозпродукции в ЕС - Токаев 09.06.2023 609
- Останемся без света? Как единый рынок электроэнергии в ЕАЭС отразится на казахстанцах 09.06.2023 775
- Теплосети в Астане хотят повысить тариф в два раза - состоятся публичные слушания 09.06.2023 552
- Астанчане создали ОПГ и выписали фиктивные счета-фактуры на 2,5 миллиарда тенге 09.06.2023 576
- Спрос растёт: Женские вагоны запустят ещё по трём маршрутам в Казахстане 09.06.2023 787
- Казахстан рассматривает Боснию и Герцеговину в качестве перспективного партнёра – Токаев 09.06.2023 674
- Это стоит знать: Как распознать финансовую пирамиду 09.06.2023 546
- Air Astana обжалует штраф в размере почти 7 млрд тенге 09.06.2023 673
- Соседи пытались остановить алматинца, который молотком забил собаку до смерти 09.06.2023 564
- Столичный герой-полицейский спас беременную, но попался на взятке 09.06.2023 743
- На 30% больше будут зарабатывать воспитатели детских садов 09.06.2023 696
- Работу за границей с зарплатой до 5 тысяч евро обещал мошенник казахстанцам 09.06.2023 494
- Президентскую резиденцию в Баянаульском нацпарке незаконно отдали частникам 09.06.2023 603
- Дождь и град придут на смену аномальной жаре в Казахстане 09.06.2023 743
- "Мост между Востоком и Западом"- эксперт из Армении о Казахстане и МФА 09.06.2023 640
- Казахстан предложил Кубе ввести безвизовый режим для краткосрочных поездок 09.06.2023 549
- Google и Microsoft заинтересованы в сотрудничестве с казахстанскими компаниями 09.06.2023 618
- "Эйр Астану" оштрафовали за чрезмерно дорогостоящие билеты 09.06.2023 657
- Цены на сжиженный газ на АЗС вырастут в стране 09.06.2023 558
- Токаев принял в Акорде делегацию ООН 09.06.2023 522
- Кошмарили бизнесмена: группу вымогатетелей задержали в Алматы 09.06.2023 632
- Как 10 футбольных полей: нефтяное пятно в Бухтарминском водохранилище выросло 09.06.2023 496
- Известная оперная певица исполнила песню Димаша 09.06.2023 776
- Командир полиции Астаны задержан по подозрению в коррупции 09.06.2023 723
- Все ЦОНы страны приостановили оказание миграционных услуг на два дня 09.06.2023 476
- Полиция не приедет: почему в Уральске не работает тревожная кнопка SOS 09.06.2023 743
- "Пассажиры задыхаются" — почему в автобусах Астаны нет кондиционеров, объяснили в CTS 09.06.2023 831
- По каким критериям компании будут относиться к креативной индустрии 09.06.2023 747
- Настоящая жара в Алматы! Не пропустите кулачный турнир Nomad FC уже в субботу 09.06.2023 603
- Стену XIX века в Семее превратят в стрит-арт объект 09.06.2023 1893
- Тренерам спортшкол в Казахстане будут доплачивать за квалификацию 09.06.2023 596
- "Период масштабных изменений" - политологи о президентстве Токаева за 4 года 09.06.2023 644
- В Акорде сообщили о рабочем графике Токаева на пятницу 09.06.2023 581
- Жители трёх сел покинули свои дома из-за пожара в Абайской области 09.06.2023 697
- LOADING...
Скончался Бердибек Сапарбаев
Появилась инфомация о том, что на 71-м году жизни скончался известный казахстанский государственный деятель Бердибек Сапарбаев, передаёт BaigeNews.kz.
Об этом на своём Telegram-канале сообщил политолог Ербол Едилов.
"Выражаю глубокие соболезнования родным и близким в связи с тяжелой утратой", — написал Едилов.
О смерти политика сообщает телеканал "Казахстан" на своей странице в Facebook.
Бердибек Сапарбеков родился 9 февраля 1953 года в селе Бесарык Жанакорганского района Кызылординской области.
В разные годы он был акимом пяти регионов Казахстана: Кызылординской, ЮКО, ВКО, Актюбинской и Жамбылской областей, также занимал должности заместителя премьер-министра и министра труда.
Бердибек Сапарбеков — обладатель наград "Отан", "Барыс", "Парасат", "Курмет", и многих других.
-
Trend news
- Таксист избил и ограбил пассажира в Астане 09.06.2023 650
- 14 работников лесничеств в области Абай перестали выходить на связь 09.06.2023 858
- Женщина с ребёнком выпали из окна 12 этажа и разбились насмерть 09.06.2023 1496
- Соседи пытались остановить алматинца, который молотком забил собаку до смерти 09.06.2023 564
- "Эйр Астану" оштрафовали за чрезмерно дорогостоящие билеты 09.06.2023 657
- Кошмарили бизнесмена: группу вымогатетелей задержали в Алматы 09.06.2023 632
- Акула съела мужчину на популярном пляже в Хургаде 08.06.2023 36554
- Студенток колледжей вовлекала в проституцию жительница Костаная 08.06.2023 976
- С криками "Воды-воды" астанчане перекрыли дорогу в столице 08.06.2023 1403
- Самокатчикам запретили кататься в самых популярных местах Алматы 08.06.2023 1304
- Массовое отравление "Мистером Сидр" в России: такой напиток в Казахстан не ввозили 08.06.2023 1391
- Президент Казахстана призвал другие страны поддержать Международный фонд спасения Арала 08.06.2023 972
- 39 человек получили солнечный удар из-за невыносимой жары в Акмолинской области 08.06.2023 924
- Депутат призвал отказаться от казахстанского гражданства тех, кто собрался участвовать в чужой войне 07.06.2023 2807
- Антикор задержал Нуржана Альтаева 07.06.2023 1089
- Президент вызвал в Акорду акима Астаны из-за ситуации с водой в столице 07.06.2023 2172
- Волос пророка Мухаммеда привезли в Петропавловск для вызова дождя 07.06.2023 1023
- Взрыв в Астане - ДЧС прокомментировал произошедшее 07.06.2023 1754
- Ковёр чуть не убил покупательницу в магазине Актобе 07.06.2023 1573
- Около 10 трлн тенге потерял бюджет Казахстана из-за неучтенных налоговых льгот 07.06.2023 1410
- Минивэн с детьми расплющило от удара с фурой в Костанайской области 06.06.2023 1581
- Попросила "забрать" Петропавловск в Россию: казахстанка получила 3 года за шутку в Сети 06.06.2023 3268
- Пожар пытаются потушить в столичном ЖК - людей эвакуировали 06.06.2023 2034
- Видео с избиением младших курсантов военной школы Семея появилось в Сети 06.06.2023 2170
- "Астанчане ходят в туалет по расписанию": Алтай Кульгинов ответил на претензию 06.06.2023 1675
- В Казахстане планируют запретить выезд школьников за рубеж без приказа Минпросвещения 06.06.2023 3020
- "Ярлыки вешать мне не надо" - экс-аким Астаны о прозвище "Кульгинов - 20%" 06.06.2023 6794
- Ещё один казахстанец утонул в Таиланде - МИД 05.06.2023 1881
- "Работает китайский сотовый оператор" - депутат предложил установить киберщит на границах Казахстана 05.06.2023 1437
- Lexus и клинику в Боровом конфисковали у гражданки США 05.06.2023 1659
- Полицейский случайно застрелил коллегу в здании ДП Алматы 05.06.2023 2868
- Скончался казахстанец, впавший в кому после купания в Таиланде 04.06.2023 2886
- Жители Аксу на лодке врезались в кустарник. Пострадала женщина 04.06.2023 1369
- Тренер по боксу спас девочку из реки с сильным течением в Алматы 04.06.2023 2011
- Спасал невесту: стали известны подробности о впавшем в кому казахстанце в Таиланде 04.06.2023 3935
- Ударило током в фонтане: о состоянии трёхлетней жительницы Аксу рассказали врачи 04.06.2023 1646
- Родные впавшего в кому казахстанца просят доставить его санавиацией из Таиланда 04.06.2023 2141
- Подробности истории с пострадавшими детьми в фонтане Аксу: малышей спас полицейский 03.06.2023 1872
- Трёхлетняя девочка попала в реанимацию после купания в фонтане в Павлодарской области 03.06.2023 1727
- Бородатая женщина бросила вызов врачам и родила ребёнка 03.06.2023 3864
- Елена Рыбакина заболела и снялась с "Ролан Гаррос" 03.06.2023 1726
- Бывших следователя и начальника дознания в Шымкенте подозревают в мошенничестве 03.06.2023 1800
- Семью с ребёнком-аутистом не пустили на рейс в Турцию. В КГА отреагировали на инцидент 03.06.2023 1834
- СМИ заявили о задержании замдиректора рынка "Алтын Орда" 03.06.2023 2564
- "Облил жену кипятком, выбросил ребенка с 6 этажа". На что идут казахстанцы из-за азартных игр 02.06.2023 4720
- Трансгендер и распространитель порнографии Хилми приехал в Казахстан 02.06.2023 3011
- Взрыв в оружейном магазине Костаная: суд вынес приговор 02.06.2023 1807
- Топоры, кастеты, яд - какие запрещенные предметы изъяли у пассажиров в аэропорту Астаны 02.06.2023 2022
- Токаев показал квартиру в Алматы, в которой жил 01.06.2023 2882
- "Плохо побрился или забыл имя сотрудников" - полицейский издевался над заключёнными в ВКО и снимал это на камеру 01.06.2023 2153
- Служба госохраны теперь не будет отвечать за безопасность Назарбаева 01.06.2023 2401
- В самолете священника обнаружили 290 килограммов каннабиса 31.05.2023 3011
- "Если муж загулял, терпи" - популярный шоумен дал совет замужним казахстанкам 31.05.2023 3213
- В Казахстане готовятся рассекретить материалы политических репрессий ХХ века 31.05.2023 2574
- "Я не знаю, как сбежал Кудебаев" - в КНБ предложили журналистам самим выяснить, как сбежал генерал-майор 31.05.2023 2169
- Лесбиянка, вышедшая с ЛГБТ флагом к мавзолею, обратилась с просьбой к СМИ 31.05.2023 7542
- Сотрудница энергоснабжающей компании 4 года собирала деньги с сельчан за свет и тратила их на себя 31.05.2023 1880
- Директора школы уволили после видеообращения учеников в Астане 30.05.2023 4294
- Уголовное преследование за публичное оскорбление Елбасы хотят отменить в Казахстане 30.05.2023 5980
- В каких регионах Казахстана от СПИДа умирают чаще, сообщили в Минздраве 30.05.2023 2001
- Бывший депутат Бекболат Тлеухан спел на свадьбе 30.05.2023 3178
- Москву впервые атаковали беспилотники. Жителей эвакуировали 30.05.2023 3243
- "Его прокляли девушки" - причину серьёзного заболевания Мейрамбека Беспаева назвали его близкие 30.05.2023 12219
- Акорда раскрыла содержание записки, которую Путин передал Токаеву в Москве 29.05.2023 2602
- Трансгендера из Казахстана задержали за дебош в Москве 29.05.2023 15610
- Айжан Байзакова сменила фамилию: в интервью она рассказала, зачем это сделала 29.05.2023 2361
- Новую финпирамиду "Hit beat music" разоблачили в Казахстане 29.05.2023 2062
- Побег заключённых из колонии в Уральске опровергли в полиции 29.05.2023 3090
- За что задержали генерал-майора Билялова, рассказали в Антикоре 29.05.2023 3045
- 10 порностудий работали в Шымкенте - полиция разоблачила ОПГ 29.05.2023 2777
- Итальянцы пробуют казы: ролики о вкусе национальных блюд стали популярными в Сети 28.05.2023 2832
- Как откладывать с зарплаты в 120 тысяч тенге: совет деловой женщины возмутил казахстанцев 28.05.2023 43103
- Насиловал больше 10 лет: жительницы Алматинской области обвинили родного отца 28.05.2023 6453
- Шварценеггер едет в Казахстан: о чём новый сериал на Netflix 28.05.2023 3618
- Собака как приманка: социальный эксперимент с детьми провела прокуратура Мангистау 27.05.2023 3377
- Дольщики отсудили квартиры у подведомственной акимату компании в Астане 27.05.2023 11698
- Димаш Кудайберген опубликовал редкое видео из детства 27.05.2023 3810
- Велосипедист в стрингах напугал девушек в Костанае 27.05.2023 2487
- Астана "тонет" в мусоре. Видеорепортаж 27.05.2023 3628
- Детские фото Димаша Кудайбергена попали в Сеть 27.05.2023 2664
-
- Токаев отложил визит во Вьетнам из-за ситуации с пожаром в области Абай 09.06.2023 648
- Глобальный центр цифровой торговли углеродом хотят создать на базе МФЦА 09.06.2023 493
- Взаимодействие Total Energies с Казахстаном обсудил Токаев с главой компании 09.06.2023 461
- Токаев принял известного экономиста Нуриэля Рубини 09.06.2023 500
- Казахстан готов увеличивать экспорт сельхозпродукции в ЕС - Токаев 09.06.2023 609
- Токаеву рассказали о строительстве крупнейшего исследовательского центра в Шымкенте 08.06.2023 3626
- Токаев оценил усилия Дэвида Ливингстона в деле цифровой трансформации финансового сектора Казахстана 08.06.2023 1124
- Токаев поздравил Антонеллу Бассани с назначением вице-президентом Всемирного банка 08.06.2023 658
- Финансирование казахстанских проектов обсудил Токаев с главой Азиатского банка развития 08.06.2023 786
- Токаев обсудил строительство завода на Карачаганаке с исполнительным директором Eni S.p.A. 08.06.2023 893
- "Рост цифровизации оказывает кардинальное влияние на экономику" - президент Казахстана 08.06.2023 672
- Токаев встретился с президентом ЕБРР 08.06.2023 662
- "Глобальная система должна работать для всех, а не для избранных" - Токаев открыл Форум "Астана" 08.06.2023 860
- Токаев принял в Акорде директора-распорядителя Международного валютного фонда 08.06.2023 672
- Алтая Кульгинова сняли с поста заместителя премьера Казахстана 08.06.2023 3273
- Казахстан готов увеличить экспорт в Катар порядка 60 видов продукции - Токаев 07.06.2023 1090
- Президент вызвал в Акорду акима Астаны из-за ситуации с водой в столице 07.06.2023 2172
- Токаев принял в Акорде омбудсмена по правам человека 06.06.2023 1152
- Токаев принял в Акорде главу парламентской Ассамблеи ОБСЕ 06.06.2023 1089
- Институт Центрально-Азиатского сотрудничества появится в Казахстане 05.06.2023 1775
- Токаев подписал закон об обмене сведениями кредитных историй в ЕАЭС 05.06.2023 1196
- Онкоцентр, вузы и занятость на селе: о чём рассказали Кульгинову в ВКО 04.06.2023 1411
- Мечеть Султана Бейбарса открылась в Египте 04.06.2023 1547
- Токаев поздравил казахстанцев с Днём госсимволов 04.06.2023 1707
- Президент Казахстана участвует в церемонии инаугурации Реджепа Тайипа Эрдогана 03.06.2023 1659
- Токаев прибыл в Турцию с рабочим визитом 03.06.2023 1722
- Токаев выразил соболезнования премьер-министру Индии 03.06.2023 1404
- Смаилов встретился с вице-президентом Еврокомиссии 03.06.2023 1438
- Опубликовано совместное пресс-коммюнике глав государств Центральной Азии и президента Европейского Совета 02.06.2023 1608
- Мы выступаем за то, чтобы Центральная Азия была ареалом мира и прогресса - Токаев 02.06.2023 1566
- Токаев: готовы предоставить преференции для разработки более 60 месторождений драгметаллов 02.06.2023 1213
- Казахстан к 2060 году должен достигнуть углеродной нейтральности - глава государства 02.06.2023 1372
- Казахстан ежегодно экспортирует 5 млн тонн зерновых и 1,5 млн тонн муки - Токаев 02.06.2023 1524
- Европейский Союз является крупнейшим торговым партнёром Казахстана - Токаев 02.06.2023 1509
- Президенты Казахстана и Кыргызстана встретились в Чолпон-Ате 02.06.2023 1564
- Токаев прибыл в Кыргызстан 02.06.2023 1672
- Назначены вице-министры экологии Казахстана 01.06.2023 1644
- Токаев заявил о важности открытия высокотехнологичных медцентров в Казахстане 01.06.2023 2056
- Эрдоган пригласил Токаева в Анкару 01.06.2023 2008
- Токаев показал квартиру в Алматы, в которой жил 01.06.2023 2882
- Казахстан и Корея придерживаются общих позиций по международным вопросам - Токаев 01.06.2023 2310
- Токаев посетил Центр инновационного творчества школьников в Алматы 01.06.2023 2230
- В Казахстане готовятся рассекретить материалы политических репрессий ХХ века 31.05.2023 2574
- Токаев сегодня встретится с иностранными послами 30.05.2023 1786
- О чём говорил Токаев на встрече с представителями общественности СКО 29.05.2023 1744
- Без науки Казахстан не сможет дальше развиваться - Токаев 29.05.2023 1888
- Токаев ознакомился с работой фабрики по производству бумажной продукции в СКО 29.05.2023 1955
- Акорда опубликовала график рабочих мероприятий Токаева на этой неделе 29.05.2023 1914
- Fitch подтвердило суверенный кредитный рейтинг Казахстана 27.05.2023 1829
- Токаев пригласил компании из ОАЭ активно участвовать в совместных проектах 26.05.2023 2431
- Казахстан готов стать центром развития евразийской промышленной кооперации - президент 25.05.2023 2294
- Сотрудничество в рамках ЕАЭС показывает положительную динамику - Токаев 25.05.2023 2726
- Токаев принял участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета в узком составе 25.05.2023 2190
- Токаев: мерило успеха экономической интеграции – не количество договоров, а новые рабочие места 24.05.2023 2146
- Мы формируем новый транспортный каркас Евразии - Токаев 24.05.2023 2406
- Токаев встретился с Путиным в Зарядье 24.05.2023 3236
- Политические репрессии: результаты научных проектов представили в Акорде 24.05.2023 3870
- Касым-Жомарт Токаев прибыл в Москву 24.05.2023 2762
- Токаев подписал Закон, связанный с таможенными пошлинами 24.05.2023 2171
- Договоры на $275 млн подписали на казахстанско-сингапурском бизнес-форуме в Астане 22.05.2023 3246
- Токаев наградил президента Сингапура орденом "Достық" 22.05.2023 2653
- В Акорде прошла встреча Токаева и президента Сингапура 22.05.2023 3006
- Анонсирован документальный фильм "Золотая дружба" о визите Токаева в Китай 21.05.2023 3357
- Премьер-министр Италии отменила свой визит в Астану 21.05.2023 3341
- Токаев встретится с премьер-министром Италии 20.05.2023 2735
- Саммит "Центральная Азия – Китай" 2025 года пройдёт в Казахстане 19.05.2023 3356
- Реестр туроператоров "Шёлкового пути" предложил создать президент РК 19.05.2023 2850
- Железнодорожный переход появится на казахско-китайской границе 19.05.2023 2982
- Состоялась церемония встречи глав государств – участников саммита "Центральная Азия – Китай" 18.05.2023 3057
- Токаев встретился с главой одного из крупнейших медийных и инвестиционных конгломератов в Китае 18.05.2023 3266
- В китайском городе Сиань началось строительство логистического центра Казахстана 18.05.2023 3471
- Сделки на 22 миллиарда долларов подписали во время визита Токаева в Китай 18.05.2023 2901
- Касым-Жомарт Токаев принимает поздравления с днём рождения 17.05.2023 3425
- 23 документа подписали в ходе визита Касым-Жомарта Токаева в КНР 17.05.2023 3172
- У нас общая цель - Касым-Жомарт Токаев и Си Цзиньпин провели переговоры 17.05.2023 3061
- Касым-Жомарта Токаева встретил председатель КНР Си Цзиньпин 17.05.2023 3091
- Путин по телефону поздравил Токаева с 70-летием 17.05.2023 3337
- Я с большим интересом смотрел финальные бои - Токаев принял призёров чемпионата мира по боксу 16.05.2023 3406
- Токаев поздравил Эрдогана с победой в первом туре президентских выборов 15.05.2023 3298
- Токаев провёл заседание Совета безопасности 15.05.2023 3616