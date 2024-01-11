Скончался актёр Юрий Соломин

Народный артист СССР Юрий Соломин скончался в Москве. Ему было 88 лет, передаёт BaigeNews.kz.

Об этом порталу RT сообщила его внучка. Она добавила, что рядом с актёром была его дочь.

В начале ноября Соломина госпитализировали с микроинсультом. На днях актёра выписали из больницы.

Юрий Соломин родился 18 июня 1935 года в Чите. Он актёр и режиссёр театра и кино, театральный педагог, художественный руководитель Государственного академического Малого театра России с 1988 года. Народный артист СССР, народный артист Кыргызской Республики.

В кинематографе дебютировал в 1960 году, исполнив главную роль в фильме "Бессонная ночь". Народное признание актёру принесла роль Павла Кольцова в телевизионном фильме "Адъютант его превосходительства".

Он исполнил главные роли во многих известных картинах, в том числе в оскароносном фильме "Дерсу Узала" Акиры Куросавы, "Блокада", "Летучая мышь" и "ТАСС уполномочен заявить…".